Псковские инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома

09:57, 06 декабря 2023, ПАИ

Псковские инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине из посёлка Серёдка Псковского района вовремя добраться до Псковского перинатального центра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Эдгар Агаджанян и лейтенант полиции Михаил Щербаков поздней ночью возвращались в Псков из служебной командировки с территории Гдовского района.

У Серёдки инспекторы заметили автомобиль, который двигался на низкой скорости и сигнализировал правым указателем поворота. Инспекторы включили проблесковые маяки и остановили автомобиль. Водитель легкового автомобиля пояснил, что везет беременную супругу в Псковский перинатальный центр, но из-за сложных погодных условий боится не успеть, а роды уже начались.

Оценив дорожную обстановку, автоинспекторы приняли решение пересадить женщину в патрульный автомобиль и отвезти в медучреждение. В перинатальном центре инспекторы передали женщину медикам.