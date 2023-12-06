Псковские инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома
Псковские инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине из посёлка Серёдка Псковского района вовремя добраться до Псковского перинатального центра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Эдгар Агаджанян и лейтенант полиции Михаил Щербаков поздней ночью возвращались в Псков из служебной командировки с территории Гдовского района.
У Серёдки инспекторы заметили автомобиль, который двигался на низкой скорости и сигнализировал правым указателем поворота. Инспекторы включили проблесковые маяки и остановили автомобиль. Водитель легкового автомобиля пояснил, что везет беременную супругу в Псковский перинатальный центр, но из-за сложных погодных условий боится не успеть, а роды уже начались.
Оценив дорожную обстановку, автоинспекторы приняли решение пересадить женщину в патрульный автомобиль и отвезти в медучреждение. В перинатальном центре инспекторы передали женщину медикам.