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Культура

Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Мой не мой» состоится в Псковском театре драмы в январе

27 и 28 января Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина покажет премьерный спектакль «Мой не мой» по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища» (2016). Постановку готовит художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Слабовольный гуманитарий Сережа имеет большие амбиции, но преподает философию в ПТУ. Однажды он соглашается принять участие в сомнительном пари, собираясь соблазнить свою ученицу Таньку. Так завязывается история взаимной зависимости нескольких людей, далеких друг от друга по мировоззрению и социальному статусу. 

Популярную пьесу белорусского автора Андрея Иванова «С училища» режиссер Дмитрий Месхиев и художник Александр Стройло помещают в декорации условного города – слегка лубочного, немного фантастического, но чем-то похожего на Псков. В героях спектакля можно узнать тех, с кем приходится встречаться на улицах, а возможно, даже героев русской и мировой классики, поиздержавшихся и деградировавших за прошедшие годы.

Роль Таньки исполнит Ксения Чехова, роль Сережи поделят артисты Максим Митяшин и Александр Овчаренко. Также в спектакле заняты: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Георгий Болонев, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Алексей Ухов. На хангах сыграют музыканты Ярослав Погодин и Игорь Колосов.

В спектакле прозвучит оригинальная музыка для хэндпана, или ханга (перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер), Марии Анисимовой и Ярослава Погодина. Также зрители услышат песни псковских исполнителей: Лизы Матрешки, групп «Слезы счастья» (фронтмен Денис Кугай) и «Забавы простолюдина» (в исполнении «Слез счастья»).

 Спектакль не для несовершеннолетних. В нём звучит бранная лексика. Это обусловлено текстом пьесы и социально-речевыми особенностями некоторых персонажей.

Спектакль будет идти на большой сцене Псковского театра драмы. Билеты уже в продаже в кассе и на сайте

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