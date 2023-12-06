Зимнюю резину направили в зону СВО из Опочецкого района

12:55, 06 декабря 2023, ПАИ

Зимнюю резину направили в зону СВО жители Опочецкого района. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

По просьбе бойцов была приобретена и направлена зимняя резина на автомобиль УАЗ, чтобы обеспечить им безопасность на дорогах в холодное время года.

«Мы рады сделать всё возможное, чтобы помочь нашим бойцам быть готовыми ко всем вызовам», – отметил Юрий Ильин.