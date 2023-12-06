День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ отмечается в России
6 декабря - день образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.
За прошедший период текущего года на территории Псковской области сотрудниками правоохранительных органов было выявлено порядка 809 преступлений, связанных с оборотом наркотических средств.
Из них 735 совершено по тяжким и особо тяжким составам преступлений, связанных со сбытом и хранением наркотических средств в крупных и особо крупных размерах.
301 преступление совершено в организованных формах.
К уголовной ответственности привлечено 23 участника организованной преступной группировки.
Остановись! Не становись на преступный путь! Сделай свой правильный выбор!
Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий станет гостем программы «Среда обитания»