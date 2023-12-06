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Общество

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ отмечается в России

6 декабря  - день образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

За прошедший период текущего  года на территории Псковской области сотрудниками правоохранительных органов  было выявлено порядка  809 преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. 

Из них 735 совершено по тяжким и особо тяжким составам преступлений, связанных со сбытом и хранением наркотических средств в крупных и особо крупных размерах. 

301 преступление совершено в организованных формах. 

К уголовной ответственности привлечено 23 участника организованной преступной группировки.

Остановись! Не становись на преступный путь! Сделай свой правильный выбор!

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