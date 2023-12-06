Туман и мороз прогнозируют в Псковской области 7 декабря

11:36, 06 декабря 2023, ПАИ

7 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью и утром местами будет туман.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью опустится от -8 до -13 градусов, местами до -16; днём – от -5 до -10.

Атмосферное давление будет выше нормы.