Туман и мороз прогнозируют в Псковской области 7 декабря
7 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью и утром местами будет туман.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью опустится от -8 до -13 градусов, местами до -16; днём – от -5 до -10.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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