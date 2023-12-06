Пскович сыграет в матче звёзд Кубка России по футболу

12:04, 06 декабря 2023, ПАИ

Пскович Александр Коренблюм примет участие в матче звёзд Кубка России, который пройдёт на «Live арене» в Москве 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Динамо» Санкт-Петербург.

Александр Коренблюм представляет петербургский футбольный клуб «Динамо» с 2021 года. До этого он был игроком футбольного клуба «Псков».

Матч пройдёт в формате пять на пять. Помимо этого участники посоревнуются в футбольных челленджах.

В матче звёзд встретятся игроки команд «Пути российской премьер-лиги», «Пути регионов» и медиакоманд. В частности, команды звёзд возглавят Александр Мостовой и Андрей Аршавин.

Отметим, что в состав сборной пути российской премьер-лиги войдут Игорь Акинфеев, Квинси Промес, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян и многие другие.

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