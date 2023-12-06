170 млн рублей получат псковские льготники в декабре

11:53, 06 декабря 2023, ПАИ

170,1 млн рублей направлено 6 декабря в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки нескольких категорий граждан. Об этом сообщает офицальный телеграм-канал региона.

Речь идет о тружениках тыла, ветеранах труда Псковской области, реабилитированных лицах и лицах, признанных пострадавшими от политических репрессий, сельских специалистах, проживающих в сельской местности, многодетных семьях, детях из малообеспеченных семей, опекаемых семьях, женщинах, родивших первенцев. Также направлены средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас деньги зачисляются на счета псковичей.