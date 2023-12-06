74 класса закрыты на карантин в Псковской области

13:43, 06 декабря 2023, ПАИ

74 класса в 22 школах закрыты на карантин в Псковской области в связи с заболеваемостью детей ОРВИ. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом ПАИ.

Карантин по заболеваемости также ввели в шести группах пяти дошкольных организаций и двух группах двух средних учебных заведений, уточнила Елена Припутенко.

Всего с 27 ноября по 3 декабря в Псковской области выявлено 5 533 случая заболеваемости ОРВИ.