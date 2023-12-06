До середины декабря в Пскове ликвидируют 19 стихийных свалок

12:51, 06 декабря 2023, ПАИ

До середины декабря в Пскове ликвидируют 19 стихийных свалок. С начала декабря уже вывезено 270 кубических метров мусора, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Ликвидировано 13 свалок по адресам: Бутырская, д. 3, Герцена, д. 16, Ипподромная, д. 49, Советской Армии, д. 125, Орлецкая набережная, д. 1, Трохина, д. 7, Малясова, д. 26, Белинского, д. 26, Торфяная, д. 2, Ипподромная, д. 98, Волкова, д. 2, Крупской, д. 41.

Несанкционированные свалки образуются не только в труднодоступных местах или на удаленных площадках, но и в центре города, на общественных площадках, обратил внимание Борис Елкин.

«Призываю псковичей выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места — мусорные баки, контейнеры. Это поможет сохранить приятный облик нашего города и бережно отнестись к окружающей среде», — заключил глава Пскова.