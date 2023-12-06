Виртуальная выставка «Донбасс – Россия: история и современность» открылась в Великих Луках

15:16, 06 декабря 2023, ПАИ

Новая виртуальная выставка «Донбасс – Россия: история и современность» начала работать в Краеведческом музее Великих Лук, пишет Luki-News со ссылкой на музей.

Выставка посвящена 80-летию освобождения Донбасского региона от немецко-фашистских захватчиков, а также событиям СВО и подвигам её участников.

Задача выставки – рассказать об истории Донбасса. На ней презентуют предметы фондовых собраний музеев ДНР и ЛНР, а фотографии, которыми иллюстрирован проект, расскажут о культурном, политическом и экономическом вкладе Донбасса.

Выставка – это результат труда Центра просветительских проектов, Российского исторического общества и Государственного центрального музея современной истории России (Москва).