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Культура

Выставку к 125-летию музея открыл в Витебске Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл в Витебске в областной библиотеке имени В. И. Ленина выставку к 125-летию музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Эту дату будут отмечать в 2024 году— в память о том, что в столетнюю годовщину со дня рождения Пушкина Михайловское на народные пожертвования было выкуплено у потомков поэта в государственную собственность.

Сергей Дьяченко. У Пушкина в Михайловском (2015). Из фондов музея-заповедника

Жителям и гостям Витебска пушкиногорские музейщики представили наиболее значимые объекты в составе Пушкинского заповедника: Святогорский монастырь с некрополем Пушкиных и Ганнибалов, музей-усадьбу «Михайловское» с окрестностями, мемориальные имения «Тригорское» и «Петровское», а также типологическую «Пушкинскую деревню» и музей-мельницу в деревне Бугрово. Комментируя выставку жителям и гостям белорусского города, собравшимся на церемонию её открытия, Георгий Николаевич поделился планами по дальнейшему развитию «Михайловского» и пригласил всех приезжать в псковские пушкинские места, прекрасные в любое время года.

Также Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» заключил соглашение о долгосрочном партнёрстве с государственным учреждением «Центр культуры «Витебск». Музей и Центр культуры предполагают воплотить в жизнь ряд проектов и программ как в Белоруссии, так и в России. 

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