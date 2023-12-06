Дно начали украшать к Новому году
К украшению города к Новому году приступили в Дно, сообщает глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
Сегодня, 6 декабря, начали устанавливать уличные консоли на улице Советской. Работы ведутся в рамках муниципального контракта. Подрядчиком выступает ООО «Эра».
После монтажа украшений на уличных опорах подрядчик приступит к оформлению фотозоны в парке имени А. С. Пушкина. Работы планируют завершить установкой уличных конструкций в парке имени Ленина, подчеркнул глава района.
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