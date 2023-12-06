Дно начали украшать к Новому году

14:57, 06 декабря 2023, ПАИ

К украшению города к Новому году приступили в Дно, сообщает глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Сегодня, 6 декабря, начали устанавливать уличные консоли на улице Советской. Работы ведутся в рамках муниципального контракта. Подрядчиком выступает ООО «Эра».

После монтажа украшений на уличных опорах подрядчик приступит к оформлению фотозоны в парке имени А. С. Пушкина. Работы планируют завершить установкой уличных конструкций в парке имени Ленина, подчеркнул глава района.