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Общество

Фельдшер ФАПа в Глубоком: И тепло, и светло, и есть всё необходимое 

Новый ФАП недавно открылся в деревне Глубокое Опочецкого района. О своей работе в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала фельдшер Татьяна Токолова. 

Фельдшер Татьяна Токолова. Фото: Псковское областное собрание депутатов

ФАП заработал 27 октября, рассказала Татьяна Токолова. На данный момент к нему прикреплено 487 человек – всё поселение, а также Глубоковская средняя школа и детский сад, который работает при школе. Здесь граждане могут пройти первичный осмотр или диспансеризацию, сдать анализы, приобрести лекарства. «Приём, обслуживание вызовов, капельницы, перевязки – всё делаем», – подчеркнула фельдшер. 

Медик также отметила, что финансирование позволило приобрести много нового оборудования, которое необходимо в работе. На баланс поступали и холодильники, аппарат ЭКГ, новые весы, ростомер, электронный аппарат для измерения давления, оборудование для измерения сахара, холестерина и гемоглобина в крови, носилки мягкие и жесткие, шины демобилизационные – для перевозки и многое другое, уточнила фельдшер. 

«Кресло гинекологическое в отдельном кабинете отдельно теперь стоит. Раньше так не было приспособлено. Теперь и тепло, и светло. ФАП полностью соответствует современным требованиям», – отметила Татьяна Токолова. 

Добавим, ФАП в Глубоком построен по национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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