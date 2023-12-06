Здание консерватории загорелось в Петербурге

13:57, 06 декабря 2023, ПАИ

Здание Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (Театральная площадь, 3) загорелось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило 6 декабря в 12:46. «В четырёхэтажном здании на первом этаже происходит горение на площади 100 квадратных метров. В 13:17 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали», – отметили в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекли шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Подробности и причины пожара уточняют.

По данным «Фонтанки», из загоревшегося здания консерватории эвакуировали минимум семь человек.

В консерватории проводились работы по реставрации, отмечает «Интерфакс». В октябре этого года сообщалось, что окончание работ запланировано на 2024 год.

Напомним, Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова – высшее музыкальное учебное заведение, первая консерватория России. Она официально открылась в 1862 году. Главным инициатором создания Петербургской консерватории и первым её артистическим директором был Антон Рубинштейн.