Новогодний турнир по самбо пройдёт в Великих Луках
Новогодний турнир по самбо «Новогодняя звезда» пройдёт в Великих Луках с 23 по 24 декабря. Об этом сообщается в группе спорткомплекса «Медведь» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования пройдут в трёх категориях. Между собой посоревнуются юноши 2012-2013 годов рождения, юноши 2014-2015 годов рождения и девушки 2013-2015 годов рождения. Юноши разыграют медали в 12 весовых категориях, а девушки в пяти.
Победителей и призёров соревнований в каждой категории наградят медалями и грамотами.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолучанин проведёт профессиональный бой против одного из лучших боксёров Колумбии
Комитет по спорту Псковской области поможет региональным федерациям в привлечении внебюджетных средств