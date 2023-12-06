Новогодний турнир по самбо пройдёт в Великих Луках

14:30, 06 декабря 2023, ПАИ

Новогодний турнир по самбо «Новогодняя звезда» пройдёт в Великих Луках с 23 по 24 декабря. Об этом сообщается в группе спорткомплекса «Медведь» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в трёх категориях. Между собой посоревнуются юноши 2012-2013 годов рождения, юноши 2014-2015 годов рождения и девушки 2013-2015 годов рождения. Юноши разыграют медали в 12 весовых категориях, а девушки в пяти.

Победителей и призёров соревнований в каждой категории наградят медалями и грамотами.

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