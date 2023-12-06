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Общество

На 100% выполнен краткосрочный план капремонта в Пыталовском районе

Работы по реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год завершили в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

На 100% выполнен краткосрочный план капремонта в Пыталовском районе. Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Выполнены и приняты работы по капремонту шести конструктивных элементов в шести многоквартирных домах в Пыталово по адресам: улица Шафранского, 7 (ремонт крыши), улица Юнкерова, 15 (ремонт системы теплоснабжения), улица Красноармейская, 42 (ремонт системы электроснабжения), улица Белорусская, 6 (ремонт крыши), улица Красноармейская, 46 (ремонт системы электроснабжения).

Благодаря выполненным работам удалось улучшить условия проживания почти для 600 человек, подчеркнули в фонде.

Работы по ремонту ещё десяти элементов в девяти многоквартирных домах запланированы в 2024 году. Подробности можно узнать здесь.

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