На 100% выполнен краткосрочный план капремонта в Пыталовском районе

19:23, 06 декабря 2023, ПАИ

Работы по реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год завершили в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Выполнены и приняты работы по капремонту шести конструктивных элементов в шести многоквартирных домах в Пыталово по адресам: улица Шафранского, 7 (ремонт крыши), улица Юнкерова, 15 (ремонт системы теплоснабжения), улица Красноармейская, 42 (ремонт системы электроснабжения), улица Белорусская, 6 (ремонт крыши), улица Красноармейская, 46 (ремонт системы электроснабжения).

Благодаря выполненным работам удалось улучшить условия проживания почти для 600 человек, подчеркнули в фонде.

Работы по ремонту ещё десяти элементов в девяти многоквартирных домах запланированы в 2024 году. Подробности можно узнать здесь.