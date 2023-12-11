Псковичи могут раз в год поменять поликлинику, к которой они прикреплены

13:54, 11 декабря 2023, ПАИ

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове напоминает о том, что каждый гражданин РФ, застрахованный по ОМС, имеет право один раз в год поменять медицинскую организацию, в которой ему амбулаторно предоставляется медицинская помощь, – поликлинику, в том числе стоматологическую поликлинику, а также женскую консультацию. При этом гражданин может выбрать любую медицинскую организацию из числа включённых в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Поликлиника по заявлению гражданина обязана его прикрепить и не имеет права отказать или требовать прикрепиться по месту жительства без объективных причин. Медицинской организации отводится четыре рабочих дня на проверку указанных гражданином сведений и прикрепление. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.

Обращаем внимание, что в случае изменения места жительства застрахованный гражданин так же обязан осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства (пребывания) в течение одного месяца, если в новом регионе проживания отсутствует страховая медицинская организация, в которой ранее был застрахован гражданин.

Если в структуре городской поликлиники, к которой гражданин планирует прикрепиться, нет отделения стоматологии и женской консультации (касается женского пола), необходимо отдельно прикрепиться к стоматологической поликлинике и женской консультации.

При кратковременном пребывании в другом субъекте РФ:

Жители России имеют право на получение медицинской помощи по базовой программе ОМС на всей территории Российской Федерации. Наличие полиса ОМС подтверждает эти права. Для получения экстренной и неотложной медицинской помощи иногороднему гражданину необходимо обратиться в медицинскую организацию, предоставляющую медицинскую помощь амбулаторно, по месту временного пребывания с полисом ОМС и документом, удостоверяющим личность. Отказ в оказании медицинской помощи иногородним жителям при наличии этих документов является неправомерным.

При длительном пребывании в другом субъекте РФ:

Если гражданин работает или длительное время проживает не по месту постоянной регистрации, он имеет право прикрепиться к поликлинике по месту временного пребывания.

Отказ в прикреплении из-за отсутствия регистрации по месту временного пребывания при наличии необходимых документов и прикрепления к страховой медицинской компании данного региона является неправомерным.

Также Филиал АО «МАКС-М» в Пскове приглашает вас незамедлительно обратиться в наш офис и территориальные отделы, если у вас:

изменился документ, удостоверяющий личность (в том числе исполнилось 14, 20, 45 лет, была смена паспорта в связи с утерей и другое);

вы имеете полис ОМС «старого» образца, полученный до 1 мая 2011 года;

истёк срок действия временного свидетельства (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) и вы ещё не забрали свой полис ОМС в АО «МАКС-М».

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама. Филиал АО «МАКС-М». Лицензия ЦБ РФ №2226-01 от 23.01.2017 г. ИНН 7702030351.