Енотовидная собака с добычей попала в фотоловушку Полистовского заповедника

15:04, 06 декабря 2023, ПАИ

Енотовидные собаки населяют Полистовский заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе государственного природного заповедника.

«А сегодня делимся записью с фотоловушки, которая запечатлела зверя с добычей», – отметили в Полистовском заповеднике.

Енотовидная собака – млекопитающее из семейства псовых. Животное всеядно: способно питаться как животными, так и растительными кормами. В редких случаях может лазать по деревьям и даже ловить рыбу, однако преимущественно добывает пищу собирательством, рассказали специалисты заповедника.

Также в Полистовье подчеркнули, что зимой енотовидные собаки могут впадать в спячку, однако в окрестностях Полистовского заповедника из-за достаточно тёплых зим они обычно могут и бодрствовать, немного снижая свою обычную активность.