Студент ПсковГУ стал победителем проекта «Лидеры региона – 2023»

16:44, 06 декабря 2023, ПАИ

Студент института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ Дмитрий Гусаков стал победителем проекта поощрения активной молодёжи Псковской области «Лидеры региона – 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Проект является частью программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Дмитрий Гусаков выиграл туристическую поездку в Выборг за достижения в общественной и волонтёрской деятельности.

Благодаря проекту «Больше, чем путешествие» тысячи молодых людей смогли совершить путешествие в разные уголки России, познакомиться с их культурой, работой различных предприятий и университетов, а также завести новые знакомства.