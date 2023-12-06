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Экономика

Экзотические деликатесы от псковского фермера доступны покупателям маркетплейса Своё Родное

Экоферма «Изборский страус» завершает реализацию проекта по строительству гостевого дома с необходимой инфраструктурой на средства гранта Министерства сельского хозяйства РФ в размере 3 млн рублей в рамках проекта развития агротуризма. Как рассказал директор экофермы Евгений Прокофьев, сейчас строительство полностью завершено, осталось установить мебель и к новогодним праздникам гостевой дом будет готов к заселению.

Сегодня «Изборский страус» – одна из самых крупных страусиных ферм на северо-западе страны и насчитывает более 200 голов черного африканского страуса. На ферме производят разнообразные деликатесы из мяса страуса, органические косметические средства на страусином жире и изделия из страусиной кожи, в том числе сумки, кошельки, портмоне. Продукцию «Изборского страуса» можно приобрести на маркетплейсе Своё Родное цифровой экосистемы Россельхозбанка Своё.

Как отметил Евгений Прокофьев, Россельхозбанк является одним из ключевых партнёров экофермы. Он обратил внимание на важность для агробизнеса маркетплейса Своё Родное и еженедельных фермерских ярмарок «Вкусная пятница».

«Сотрудничество с Россельхозбанком началось 8 лет назад и сейчас успешно продолжается, – рассказал руководитель экофермы, – благодарен работникам за высокий профессионализм, открытость и готовность к конструктивному взаимодействию, за оперативное решение всех необходимых вопросов».

Евгений Прокофьев добавил, что Россельхозбанк не только один из крупнейших партнеров предприятий АПК в финансовой сфере, но и способствует продвижению продукции местных фермеров и сельхозпредприятий как в Псковской области, так и за ее пределами, а значит, расширению рынков сбыта.

Директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов подчеркнул, что Евгений Прокофьев не первый год является амбассадором банка, участвует в совместных проектах, и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве.

«Евгений один из самых активных и успешных фермеров Псковской области, которому удалось создать уникальное для северо-запада производство. Задача Россельхозбанка – всесторонне поддерживать развитие современного агробизнеса, который создает качественные, натуральные продукты, востребованные покупателями. Убежден, что наше сотрудничество с производителями будет крепнуть и развиваться и в наступающем году мы реализуем новые совместные проекты», – отметил Дмитрий Алемасов.

Участниками платформы Своё Родное являются тысячи производителей сельхозпродукции. Здесь можно выбрать натуральные и качественные продукты и заказать доставку на дом. Сейчас в приложении Своё Родное зарегистрировано более 11 000 фермеров со всей России, представлено более 110 000 товаров.

Кроме того, на платформе Своё За городом есть возможность заказать тур с мастер-классами и дегустациями от российских фермеров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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