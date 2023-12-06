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Великолучанка вылепила капитана «Летучего голландца» из мастики и маршмэллоу

Кондитер из Великих Лук Наталия Фадеева представила на международной выставке кондитерского декораторского искусства «Престиж. Царство Посейдона» торт весом 12 килограммов в виде головы Дэйви Джонса – известного персонажа из франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом пишет Luki-News.

Фото здесь и далее: скриншот видео с эфира телеканала «Первый Псковский»

Топ-мастер стала участницей судейской команды на выставке Cake Аrtist World в Москве и шла вне конкурса. Выставка проходила с 23 по 25 ноября. В ней приняли участие более 200 мастеров из девяти стран и 60 городов России. Примечательно, что от Псковской области было четыре человека, выступившие в разных категориях.

Поучаствовать в мероприятии, как судья великолучанке предложили организаторы.

«Раз у меня такая привилегия идти вне конкурса, значит, я могу пошалить, и тогда я решила, что я очень давно хотела сделать именно Дэйви Джонса, потому что я обучалась у известного английского мастера по лепке реалистичного бюста из пищевых материалов, поэтому я решила совместить приятное с полезным», – сказала она.

Торт Наталии Фадеевой в виде головы Дэйви Джонса – это объект декораторского искусства. Великолучанка поделилась, что в изготовлении сладкого десерта использовались мастика, шоколад, глазурь, зеркальная глазурь, глюкозный сироп, а в качестве каркаса внутри торта – воздушный рис и маршмэллоу, это позволяет «скульптуре» долго не портиться.

«Торта живого там нет, потому что представляете, некоторые работы делаются от месяца до полугода. Я лично делала пять суток. Нормальный торт не выдержит ничего, потому что срок годности наших изделий при условии хранения в холодильнике – трое суток, так как мы не используем синтетических и химических консервантов. Примерно 12 килограммов материала ушло на Дэйви Джонса, его шляпа много весила, так как она на сложном каркасе, и, чтобы шляпа реалистичнее выглядела, я использовала много шоколада для придания натуральной текстуры, как будто она вся в кораллах», – отметила кондитер из Великих Лук.

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