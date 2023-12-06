Сбыт наркотиков в особо крупном размере пресекли в Псковской области

18:47, 06 декабря 2023, ПАИ

Уроженка Киргизии пыталась сбыть на территории Псковской области более 11 килограммов незаконных веществ, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В суде установили, что женщина связалась с преступной группой, занимавшейся незаконным сбытом наркотиков в России. Она забирала наркотики из заранее оборудованных тайников, разделяла их на несколько частей и размещала в другие тайники.

В январе 2023 года женщина приехала из Санкт-Петербурга в Псковскую область, где забирала упаковки с наркотическим веществом, а затем разделяла и помещала в тайники. Однако преступный умысел уроженки Киргизии и других членов организованной группы не был доведён до конца. Общая масса наркотических средств составила более 11 килограммов.

Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что годом ранее женщина с целью конспирации своей деятельности использовала полученный при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ. В бланк документа были внесены изменения в части изображения лица.

Подсудимая полностью признала свою вину в совершении преступлений. Приговором суда её признали виновной в совершении пяти покушений на незаконный сбыт наркотических средств (статья 30 части 3, статья 228.1 части 5 УК РФ), а также в использования заведомо поддельного паспорта гражданина (статья 327 части 3 УК РФ). За указанные преступления ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.