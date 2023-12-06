Мост через реку Лочкина капитально отремонтировали в Псковском районе

19:51, 06 декабря 2023, ПАИ

Мост через реку Лочкина (Лочкино) капитально отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сооружение находится на 48-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Трасса связывает Гдов с Псковом, а также ведёт в административные центры Ленинградской области. По ней осуществляется активное грузовое и автобусное сообщение.

В рамках капремонта специалисты выполнили устройство основного однопролётного моста протяжённостью 29 погонных метров, съездов, подходов и водоотводных канав, укрепили русла реки и откосы на подходах. На проезжей части положили два слоя асфальтобетонного покрытия. Мост также обустроили двусторонним пешеходным тротуаром с барьерными и перильными ограждениями.

Теперь мост полностью отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъёмности.

Кроме того, в государственном водном реестре уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение, – это река Лочкина, поэтому мост получил новое официальное название.

Капремонт выполняла подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели было выделено более 140 млн рублей из федерального и областного бюджетов.