Мост через реку Лочкина капитально отремонтировали в Псковском районе
Мост через реку Лочкина (Лочкино) капитально отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Сооружение находится на 48-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Трасса связывает Гдов с Псковом, а также ведёт в административные центры Ленинградской области. По ней осуществляется активное грузовое и автобусное сообщение.
В рамках капремонта специалисты выполнили устройство основного однопролётного моста протяжённостью 29 погонных метров, съездов, подходов и водоотводных канав, укрепили русла реки и откосы на подходах. На проезжей части положили два слоя асфальтобетонного покрытия. Мост также обустроили двусторонним пешеходным тротуаром с барьерными и перильными ограждениями.
Теперь мост полностью отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъёмности.
Кроме того, в государственном водном реестре уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение, – это река Лочкина, поэтому мост получил новое официальное название.
Капремонт выполняла подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели было выделено более 140 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
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