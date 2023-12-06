Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на дорогах

21:23, 06 декабря 2023, ПАИ

Профилактическую акцию на федеральной трассе P-23 Санкт Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Любятово провели сотрудники ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» совместно с ГИБДД, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Участниками акции стали более 30 водителей. Дорожники и представители Госавтоинспекции раздавали им листовки с тезисами о соблюдении правил дорожного движения.

«ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» планомерно выполняет работы для повышения уровня безопасности на подведомственных федеральных трассах в Псковской области. В этом году по итогам девяти месяцев мы отметили снижение общего количества ДТП на 16,42 %, погибших – на 48,39 %, раненых – на 23,43 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Места концентрации ДТП на сети федеральных дорог в регионе отсутствуют», – заявил директор филиала ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха.

По его словам, с начала года в городе установили шесть новых светофоров на пешеходных переходах, освещение на одном переходе, ещё на одном – Г-образные опоры для лучшей видимости знаков, на всех дорогах также сделали разметку. Аналогичная работа продолжится и в следующем году, добавил Владимир Чернуха.