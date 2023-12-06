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Ректор ПсковГУ предложила создать высшую школу Союзного государства РФ и Белоруссии

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в медиафоруме «Молодёжь – за Союзное государство», посвящённом 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Ректор ПсковГУ предложила создать высшую школу Союзного государства РФ и Белоруссии. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Наталья Ильина рассказала о проектах, которые связывают ПсковГУ с белорусскими университетами.

Первый большой проект – это Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ и БНТУ (Белорусский национальный технический университет). «Ребята из двух стран обучаются по совместным образовательным программам с двумя дипломами, становятся специалистами, получая рабочие и инженерные профессии, разрабатывают для двух государств гибридный станок, обеспечивая научно-производственный цикл», – рассказала руководитель ПсковГУ.

Второй большой проект – консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе», отметила Наталья Ильина.

Ректор ПсковГУ также выступила с инициативой объединения вузовской научно-исследовательской и молодёжной общественности.

«Среди 28 программ Союзного государства есть программы научно-производственного, отраслевого формата. Настало время переходить от сотрудничества нескольких университетов к повестке высшей школы Союзного государства в целом. Мы готовы инициировать предложения в адрес комитета Союзного государства с интеграцией научно-образовательной повестки», – сказала она.

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