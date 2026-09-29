Станислав Стармолотов в эфире «Оглавления» расскажет о Северном обходе и новом мосте

13:01, 29 сентября 2026, ПАИ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 29 сентября.

Что в этом сезоне сделано на строительстве Северного обхода? В какой стадии строительство нового моста? Когда состоится встреча мостовых пролётов с правого и левого берега? Какие целевые показатели по нормативному состоянию дорог должны быть достигнуты к концу года? Какие прогнозы по объёму дорожного фонда на 2027 год? Какие ключевые дорожные работы и на каких участках запланированы на следующий год?

Эти и другие вопросы со Станиславом Стармолотовым обсудит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».