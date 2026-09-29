Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Станислав Стармолотов в эфире «Оглавления» расскажет о Северном обходе и новом мосте

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 29 сентября.

Фото: ПАИ

Что в этом сезоне сделано на строительстве Северного обхода? В какой стадии строительство нового моста? Когда состоится встреча мостовых пролётов с правого и левого берега? Какие целевые показатели по нормативному состоянию дорог должны быть достигнуты к концу года? Какие прогнозы по объёму дорожного фонда на 2027 год? Какие ключевые дорожные работы и на каких участках запланированы на следующий год?

Эти и другие вопросы со Станиславом Стармолотовым обсудит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

Около 5600 жителей Псковской области подали заявления на получение карты жителя за первый месяц проекта
29 сентября 2026

«Слушать и слышать друг друга»: Александр Котов пожелал депутатам Заксобрания эффективной работы
29 сентября 2026

Михаил Ведерников обратился к депутатам нового созыва
29 сентября 2026

Борис Елкин: Псков у меня в душе и в сердце
29 сентября 2026

Станислав Стармолотов в эфире «Оглавления» расскажет о Северном обходе и новом мосте
29 сентября 2026

Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием председателем Заксобрания
29 сентября 2026

Полистовский заповедник рассказал о мониторинге шпажника в Белоруссии
29 сентября 2026

Сделал круг в небе и исчез: псковичей просят помочь в поиске говорящего ворона Арно

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...