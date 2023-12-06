Приём заявок на участие в форуме «Найди себя в Псковской области» продлится до 11 декабря

22:48, 06 декабря 2023, ПАИ

Приём заявок на участие в первом региональном форуме «Найди себя в Псковской области», который пройдёт 14 декабря в «Точке кипения» ПсковГУ, продолжается, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Присоединиться к форуму можно до 11 декабря включительно по ссылке.

Цель форума – создать условия для самоопределения и карьерного развития псковской молодёжи.

В рамках мероприятия запланированы два трека: «Шаг к себе» – для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет и «Шаг к молодёжи» – для специалистов центров карьеры и трудоустройства учреждений высшего и среднего профессионального образования региона. Также пройдёт пленарная сессия о карьерных возможностях для молодёжи в Псковской области. Эксперты расскажут об имеющихся мерах поддержки молодых специалистов в регионе и поделятся личным опытом.

Участников форума ждут групповые тренинги, семинары, консультации и психологами и многое другое.

Организатором является комитет по труду и занятости Псковской области при участии Президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» и трека Росмолодёжь.Карьера.