Михаил Ведерников поздравил Дениса Шишова с присвоением звания генерал-майора
С присвоением звания генерал-майора поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников Дениса Шишова, о чём сообщил в своём Telegram-канале.
«Сегодня указом нашего президента командиру 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Шишову Денису Николаевичу присвоено звание генерал-майора. Поздравил Дениса Николаевича лично. Пожелал дальнейших успехов и победы! Заодно обсудили, что ещё сейчас необходимо на передовой. Задачу по отработке заявки уже поставил, в ближайшее время всё направим на передовую», – написал Михаил Ведерников.
Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что Дениса Шишова назначили командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в апреле 2022 года.
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