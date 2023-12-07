Михаил Ведерников поздравил Дениса Шишова с присвоением звания генерал-майора

00:09, 07 декабря 2023, ПАИ

С присвоением звания генерал-майора поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников Дениса Шишова, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня указом нашего президента командиру 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Шишову Денису Николаевичу присвоено звание генерал-майора. Поздравил Дениса Николаевича лично. Пожелал дальнейших успехов и победы! Заодно обсудили, что ещё сейчас необходимо на передовой. Задачу по отработке заявки уже поставил, в ближайшее время всё направим на передовую», – написал Михаил Ведерников.

Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Дениса Шишова назначили командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в апреле 2022 года.