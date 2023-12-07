Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:49, 07 декабря 2023, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В автомобиле BMW X1 2012 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Возгорание произошло на улице Завеличенской в деревне Борисовичи в Псковском районе. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке автомобиля. Спасли два автомобиля.

В двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Острове в двухкомнатной квартире на втором этаже огонь повредил стену и пол, комната закопчена. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электросети.

Кроме того, в деревне Рыжаково в Великолукском районе жилой дом выгорел изнутри по всей площади.