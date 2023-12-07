13 квартир приобрели для псковских врачей в 2023 году

09:56, 07 декабря 2023, ПАИ

13 служебных квартир приобрели для врачей-специалистов в Псковской области в 2023 году, сообщили ПАИ в региональном комитете по управлению государственным имуществом.

6 декабря представители комиссии комитета совместно с сотрудниками Дедовичской районной больницы осуществили приёмку двухкомнатной квартиры в Дедовичах. Также в этом году для обеспечения служебным жильём врачей приобрели квартиры в Пскове, Великих Луках, Порхове, Пушкинских Горах и Дно.

В этом году закупка квартир уже завершена, подчеркнули в комитете. Работа в данном направлении ведётся с целью реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильём».