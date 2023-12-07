13 квартир приобрели для псковских врачей в 2023 году
13 служебных квартир приобрели для врачей-специалистов в Псковской области в 2023 году, сообщили ПАИ в региональном комитете по управлению государственным имуществом.
6 декабря представители комиссии комитета совместно с сотрудниками Дедовичской районной больницы осуществили приёмку двухкомнатной квартиры в Дедовичах. Также в этом году для обеспечения служебным жильём врачей приобрели квартиры в Пскове, Великих Луках, Порхове, Пушкинских Горах и Дно.
В этом году закупка квартир уже завершена, подчеркнули в комитете. Работа в данном направлении ведётся с целью реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильём».
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