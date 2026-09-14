Новый метод исследования причин пожаров разработали в МЧС

11:43, 14 сентября 2026, ПАИ

Новый, более эффективный способ фиксации образцов для исследований разработали сотрудники курской испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Специалисты первыми среди пожарных лабораторий применили ультрафиолетовую смолу, пишет riakursk.ru.

Ранее для подготовки электротехнических объектов к изучению под микроскопом использовали материалы, которые застывают несколько часов. Их общий недостаток – большие сроки застывания, иногда до нескольких часов, а также риск деформации чувствительных элементов из-за высоких температур. Новый материал затвердевает за считаные минуты под воздействием УФ-лучей или обычного солнечного света.

Как пояснил старший эксперт сектора судебных экспертиз Владимир Червяков, новый метод значительно сокращает время подготовки образцов. «Изучая микроструктуру металла, мы устанавливаем следы аварийных режимов работы, исследуем оплавления медных и алюминиевых проводников, производим оценку температуры нагрева на пожаре металлических конструкций и изделий», – разъясняет Червяков.

Использование инновационной методики гарантирует, что информативная часть объекта не будет утрачена, а результаты экспертизы станут максимально достоверными.