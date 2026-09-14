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Общество

Жителей Псковской области просят не подкармливать медведей

Жители Псковской области оставляют в лесах яблоки, которые не удалось переработать после сбора урожая. Опытные грибники обращают внимание, что это отличное лакомство для медведей, которые в поисках пропитания могут подходить ближе к излюбленным местам сборщиков ягод и грибов, а также к населённым пунктам за этими самыми плодами.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

«Люди, зачем вы это делаете, подкармливаете медведей в лесу? Приехали на место, и сразу видно: люди вывернули мешок яблок. Вокруг множество следов медвежат, погрызенные яблоки, подкоп под корень пня, а рядом помёт с брусникой. У меня просто нет слов», – написала любительница тихой охоты Юлия Алексеева-Романова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Такой «урожай» она обнаружила на Гдовке.

Вывернули мешок яблок в лесу. Фото со страницы Юлии Алексеевой-Романовой в соцсети «ВКонтакте»

В комментариях к публикации отмечают, что тоже сталкивались с такими нерадивыми дачниками: «И у нас люди яблоки мешками в лесу вываливают. Бестолковые, что уж тут сказать».

В новостных пабликах других регионов есть сообщения о том, что тележки с гниющими яблоками привлекали медведиц с медвежатами. Чувствуя запах вкусной пищи, они наведывались в деревни, чтобы наесться на зиму и накормить малышей.

Ранее сообщалось, что медведи начали осваивать новые территории в Псковской области. По словам экспертов, ситуация уже через несколько лет может стать тревожной.

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