Юрист объяснил, как получить компенсацию за испорченные в салоне волосы

11:54, 14 сентября 2026, ПАИ

Неудачная стрижка или окрашивание может испортить не только настроение, но и волосы и кожу головы. Если после процедуры волосы оказались повреждены химическими средствами, а на коже появился ожог, клиент вправе потребовать компенсацию. О том, как зафиксировать нарушение и добиться возмещения, tmn.aif.ru рассказал юрист Александр Бударагин.

Отношения между клиентом и исполнителем при оказании некачественных парикмахерских услуг регулируются Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей».

По словам юриста, при обнаружении повреждений прежде всего необходимо зафиксировать последствия процедуры. Сделать это лучше непосредственно в салоне: сфотографировать и снять на видео волосы и кожу головы при хорошем освещении. Если свидетелями произошедшего стали другие клиенты или сотрудники салона, можно попросить их подтвердить ситуацию.

«Если результат визита в салон оказался плачевным, не стоит поддаваться эмоциям и устраивать скандал. Первое, что нужно сделать прямо в парикмахерском кресле, — зафиксировать нанесение ущерба», — сказал Бударагин.

Следующий этап — письменная претензия исполнителю. В ней необходимо подробно описать проблему, указать требования и установить разумный срок для ответа. Обращение направляется руководству салона либо непосредственно мастеру, если он работает как индивидуальный предприниматель.

Подача претензии важна и с точки зрения дальнейшего судебного разбирательства. Как отметил юрист, без нее в дальнейшем нельзя будет взыскать предусмотренный законом штраф.

Если салон отказался удовлетворить требования либо проигнорировал обращение, клиент может обратиться в Роспотребнадзор. Если решить спор в добровольном порядке не удалось, следующим этапом становится суд.

В случае спора клиенту необходимо подтвердить факт оказания услуги конкретным мастером и причинения ущерба. Доказательствами могут быть кассовые чеки, банковские переводы, заказ-наряды, переписка и показания свидетелей.

«Если вы стриглись у самозанятого мастера на дому или в арендованном кабинете, обычная переписка в мессенджере и чек о переводе средств с банковского приложения имеют полную юридическую силу», — пояснил Бударагин.

Одних фотографий может оказаться недостаточно, если салон утверждает, что повреждение волос связано не с процедурой, а, например, с качеством воды дома или неправильным уходом. В такой ситуации суд может назначить экспертизу, которая установит причинно-следственную связь между действиями мастера и повреждением волос.

Что можно взыскать с салона

Клиент вправе потребовать вернуть стоимость некачественной услуги и возместить расходы, связанные с устранением последствий. Речь может идти о лечении у трихолога, покупке лекарств и восстановительных процедурах.

Кроме того, можно взыскать причиненные убытки. Например, если из-за сильного химического ожога волосы пришлось коротко состричь, клиент может потребовать компенсацию расходов на парик и специальные средства ухода.

Также закон позволяет требовать компенсацию морального вреда. Если исполнитель отказался добровольно удовлетворить требования потребителя и спор дошел до суда, дополнительно может быть взыскан штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

При этом не каждое недовольство результатом стрижки является основанием для компенсации. Если мастер технически выполнил работу правильно, но клиенту просто не понравилась получившаяся прическа, недостаток услуги отсутствует.

Иная ситуация, если клиент заранее показал мастеру конкретный референс и дал четкие инструкции, а специалист их проигнорировал. В этом случае речь уже может идти об оказании услуги ненадлежащего качества.

Даже при наличии объективных недостатков клиент должен оплатить выполненную работу, однако вправе потребовать уменьшения ее стоимости либо возмещения расходов на устранение выявленных дефектов.