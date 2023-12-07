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Общество

Фестиваль инженерно-технического творчества пройдёт в Пскове 9 декабря

Детский технопарк «Кванториум. Псков» приглашает псковичей на фестиваль инженерно-технического творчества «Фестех». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе технопарка.

«Кванториум» приглашает псковичей на фестиваль инженерно-технического творчества. Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум. Псков»

Семейный фестиваль пройдёт в детском технопарке «Кванториум. Псков» 9 декабря в 12:00. В этот день для всех желающих будут работать интерактивные площадки и зоны с мастер-классами, участие в которых является бесплатным.

Фестиваль посвящён пятилетию детского технопарка, поэтому мероприятие начнётся с официального открытия и подведения итогов работы. Затем обучающиеся «Кванториума» смогут продемонстрировать гостям свои лучшие проекты. Мастер-классы и интерактивы для всех желающих начнутся в 14:00. Гостей праздника ждут шлемы виртуальной реальности, возможность сыграть в робофутбол, поуправлять квадрокоптерами, а также посетить химическое шоу, сыграть в квест по гис-технологиям, а также многие другие мероприятия.

Самые маленькие гости фестиваля смогут посетить зону лего, раскраски с дополненной реальностью, рисование 3D-ручками. Также участники имеют возможность посетить зону 3D-печати и лазерной резки, посмотреть на различные предметы через микроскоп. Завершится день розыгрышем призов и подарков от партнёров мероприятия.

Кроме того, с середины декабря в «Кванториуме» начнётся набор на обучение с января по май, поэтому на фестивале будет возможность пообщаться с педагогами, отметили в пресс-службе.

Напомним, что детский технопарк «Кванториум» открылся в Пскове в 2018 году по нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. На базе учреждения дети могут освоить различные программы – робототехника, промышленный дизайн, энергетика, а также посетить занятия по шахматам, математике и английскому языку. Ученики «Кванториума» регулярно становятся победителями и призёрами конкурсов всероссийского и межрегионального уровней.

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