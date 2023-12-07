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Происшествия

В Пскове благодаря очевидцу задержан виновник ДТП, в котором пострадала женщина

В минувшие выходные у дома № 25 на улице Труда в Пскове водитель отечественного автомобиля совершил наезд на 45-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на УМВД России по Псковской области.

Место происшествия в Пскове. Фото: УМВД по Псковской области

Женщина прогуливалась с собакой. После аварии правонарушитель не только не оказал помощь пострадавшей, но и скрылся с места происшествия.

Женщина-пешеход была доставлена в медицинское учреждение с травмами. Помощь полицейским оказал Сергей, неравнодушный очевидец. Он увидел, что автомобиль Лада, сбивший женщину, сдает назад, объезжает толпу людей, которые подошли к женщине и покидает место ДТП. Водитель Ниссана решил проследить, куда поедет правонарушитель, и позвонил в дежурную часть Госавтоинспекции.

Мужчина постоянно сообщал маршрут следования злоумышленника – оказалось, что он движется на выезд из города на федеральную трассу в сторону Санкт-Петербурга.

На розыск и задержание скрывшегося водителя незамедлительно были ориентированы наружные наряды полиции.

В результате преследования экипаж ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову в составе старшего лейтенанта полиции Александра Никонова и лейтенанта полиции Александра Процика настиг скрывающегося водителя в районе СНТ «Черняковицы» и задержал автолюбителя.

В ходе проверки установлено, что скрывшийся с места ДТП водитель – 32-летний житель Ленинградской области, у иностранного гражданина закончился срок регистрации и на данный момент он находится на территории Российской Федерации незаконно. Проводится проверка.

УМВД России по Псковской области благодарит Сергея, неравнодушного водителя, оказавшего помощь в установлении местонахождения правонарушителя. Сейчас решается вопрос о поощрении очевидца правами начальника ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

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