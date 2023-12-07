Около 5 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

10:39, 07 декабря 2023, ПАИ

Несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками лишились в общей сложности около пяти миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этот раз от действий неизвестных лиц пострадало несколько жителей Пскова, Великих Лук, Порхова, Бежаниц и Псковского района, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, а также менеджерами и биржевыми брокерами. Мошенники сообщали доверчивым гражданам, что хотят предотвратить оформление на них кредитов, а также предлагали способы дополнительного заработка в интернете за счёт инвестиций.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.