Лыжный сезон откроют в Пскове 9 декабря

10:37, 07 декабря 2023, ПАИ

Лыжный сезон откроют в преддверии Дня Конституции России на стадионе у горы Соколихи 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в обществе ветеранов лыжного спорта Пскова.

На открытии состоится эстафета. В одной команде три участника по очереди пробегут по три километра. В соревнованиях примут участие около 40 спортсменов из Пскова, Псковского района, а также гости всех возрастов.

Старт гонок состоится в 11:00.

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