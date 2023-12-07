Псковичи могут бесплатно получить помощь психолога

10:43, 07 декабря 2023, ПАИ

Псковичи могут бесплатно получить помощь психолога по полису ОМС. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Переживания стали естественной составляющей жизни современного человека. Важно уделять внимание своему внутреннему состоянию, ведь забота о своём психическом здоровье – это забота о себе. Если вы чувствуете, что не можете справиться с негативными эмоциями, стрессом или тревожностью, нужно обратиться к специалисту. Это может быть первым шагом к решению проблемы», – отметили в комитете.

С 1 июля в 18 медучреждениях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования.

Жители региона могут обратиться за помощью к медицинскому психологу в Бежаницкой, Гдовской, Дедовичской, Новосокольнической, Невельской, Опочецкой, Порховской, Пушкиногорской, Печорской, Себежской, Стругокрасненской, Островской больницах. Кроме того, такая услуга доступна в Псковской детской городской поликлинике, Псковской областной клинической больнице, Псковской межрайонной больнице, Псковской городской поликлинике, Великолукской межрайонной больнице и Великолукской детской городской больнице.