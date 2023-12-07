Выставка к 30-летию Конституции РФ открылась в Псковском музее

10:31, 07 декабря 2023, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике к Дню Конституции подготовили выставку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В нем представлены тексты конституций разных лет (1918, 1925, 1937, 1978 годов и ныне действующая Конституция РФ 1993 года), значок, почтовая марка и почтовый конверт, выпущенные в честь этого дня. Познакомиться с материалами комплекса можно в зале «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (ул. Некрасова, д. 7, второй этаж).

Главный нормативный правовой акт РФ, конституция принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришло 58,2 млн россиян (54,8 % от всего числе избирателей). Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона.

Предложенный на референдум текст конституции разрабатывали 3,5 года. Примерно за месяц до голосования проект был подписан тогдашним президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Это случилось 8 ноября 1993 года в 15 часов 15 минут, причем глава государства тоже внес в документ несколько поправок. Спустя два дня окончательный текст был напечатан в крупнейших газетах страны, чтобы граждане заранее могли с ним ознакомиться.