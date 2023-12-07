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Спорт

Кубок области по плаванию стартует в Пскове

Кубок Псковской области по плаванию стартует в Пскове в спорткомплексе «Барс» сегодня, в 16:30. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор школы плавания «Барс» Татьяна Кулаева.

Кубок области по плаванию стартует в Пскове. Фото ПАИ

В соревнованиях примут участие 162 участника из Пскова. Каждый день соревнований будут разыгрываться новые комплекты наград по каждому стилю: баттерфляй, брасс, на спине и прочие.

Соревнования станут одним из этапов комплектования сборной Псковской области для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию в 2024 году.  

Призёров в каждом виде программы наградят грамотами.

Отметим, что Кубок Псковской области по плаванию не станет заключительным состязанием в этом году в Пскове. С 21 по 23 декабря пройдут городские соревнования на призы Деда Мороза.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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