Артисты из Великолукского района стали победителями фестиваля «Мы из будущего»

11:31, 07 декабря 2023, ПАИ

Юные артисты из Великолукского района вошли в число победителей фестиваля «Мы из будущего», пишет районная газета «Наш путь».

Фестиваль «Мы из будущего» направлен на выявление и поддержку талантливых детей из сельской местности.

В номинации «Вокал» (солисты) диплом лауреата первой степени получила Ульяна Спиридонова (руководитель Алевтина Герасимова).

В номинации «Хореография» (народный танец) диплом лауреата первой степени – образцовый хореографический коллектив «Селяночка» Пореченского библиотечно-досугового центра (руководитель Нонна Шпакова).