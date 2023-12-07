Морозы до -20 градусов придут в Псковскую область 8 декабря

12:00, 07 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями прогнозируется на территории Псковской области 8 декабря. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит от -10 до -15 градусов, местами до -20 градусов, днём – от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.