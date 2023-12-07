Акция «Корзина доброты» пройдёт в Пскове 8 и 9 декабря
Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдёт в Пскове и Стругах Красных 8 и 9 декабря, сообщили организаторы мероприятия в группе в соцсети «ВКонтакте».
Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, растительное масло, чай, сахар, сладости) и передать их волонтёрам фонда. Они будут дежурить в магазинах 8 декабря с 16:00 до 20:00 и 9 декабря – с 12:00 до 18:00.
Адреса магазинов «Пятерочка»:
- Псков, Рижский проспект, 87б;
- Псков, Рижский проспект, 40;
- Псков, Рижский проспект, 16 (вход с улицы Конной);
- Псков, улица Яна Фабрициуса, 5б;
- Псков, Октябрьский проспект, 54;
- Псков, улица Труда, 26г;
- Струги Красные, улица Советская, 13.
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