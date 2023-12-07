Акция «Корзина доброты» пройдёт в Пскове 8 и 9 декабря

12:11, 07 декабря 2023, ПАИ

Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдёт в Пскове и Стругах Красных 8 и 9 декабря, сообщили организаторы мероприятия в группе в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, растительное масло, чай, сахар, сладости) и передать их волонтёрам фонда. Они будут дежурить в магазинах 8 декабря с 16:00 до 20:00 и 9 декабря – с 12:00 до 18:00.

Адреса магазинов «Пятерочка»: