Псковича осудили за кражу из дачного дома

13:25, 07 декабря 2023, ПАИ

Укравший чужое имущество из дачного дома пскович отправится в колонию, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Суд установил, что безработный пскович проник в дачный дом и вынес оттуда имущество на 14 500 рублей. После чего мужчина, находясь под надзором, уехал в Санкт-Петербург.

Суд признал псковича виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, а также в самовольном оставлении места жительства. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил.