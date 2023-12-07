Псковича осудили за кражу из дачного дома
Укравший чужое имущество из дачного дома пскович отправится в колонию, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
Суд установил, что безработный пскович проник в дачный дом и вынес оттуда имущество на 14 500 рублей. После чего мужчина, находясь под надзором, уехал в Санкт-Петербург.
Суд признал псковича виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, а также в самовольном оставлении места жительства. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу ещё не вступил.
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