Новогодний спортивный фестиваль организуют в Финском парке Пскова
Новогодний спортивный фестиваль «Дед Мороз на коньках» организуют на катке Финского парка в Пскове 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина» со ссылкой на пригласительное письмо директора стадиона «Машиностроитель» Ольги Черкасовой.
На фестиваль приглашают команды от спортивных школ Пскова. В составе одной команды войдут четыре человека – один взрослый и три ребёнка.
Спортсмены поучаствуют в эстафетах и конкурсах на катке.
Мероприятие начнётся в 16:00.
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