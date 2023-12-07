Новогодний спортивный фестиваль организуют в Финском парке Пскова

12:46, 07 декабря 2023, ПАИ

Новогодний спортивный фестиваль «Дед Мороз на коньках» организуют на катке Финского парка в Пскове 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина» со ссылкой на пригласительное письмо директора стадиона «Машиностроитель» Ольги Черкасовой.

На фестиваль приглашают команды от спортивных школ Пскова. В составе одной команды войдут четыре человека – один взрослый и три ребёнка.

Спортсмены поучаствуют в эстафетах и конкурсах на катке.

Мероприятие начнётся в 16:00.

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