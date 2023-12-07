Систему электроснабжения отремонтировали в доме в деревне Черёха Псковского района

12:56, 07 декабря 2023, ПАИ

Систему электроснабжения отремонтировали в доме № 10б в деревне Черёха Псковского района. Это стало возможным благодаря реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Стройтемп». Специалисты заменили электрические щиты, оборудование и электрические кабели.

Региональный оператор проводит капитальный ремонт систем электроснабжения с учётом требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ.