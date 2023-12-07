Центр «Вообразилия» повышает возможность маленьких псковичей попасть на занятия к логопедам и дефектологам
Образовательный центр «Вообразилия» в Пскове расширяет возможности горожан и жителей области попасть на консультацию и занятия к логопедам и дефектологам.
Дело в том, что создатели центра привлекают к работе с детьми всё больше высококлассных специалистов. Они помогают детям начать говорить, корректируют их речь, работают и с другими серьёзными проблемами развития, например, с диcлалией, дисгрaфией, алалией и другими.
В Пскове и Псковском районе, отметили в «Вообразилии», существуют некоторые проблемы с предоставлением логопедической и дефектологической помощи - специалистов не хватает. В результате родители месяцами ждут очереди в муниципальные учреждения. Частных организаций, которые имеют нужную лицензию, в Пскове и Псковском районе практически нет.
Центр «Вообразилия» принимает участие в реализации проекта «У помощи нет преград», нацеленного на решение этой проблемы. Благодаря этому помощь специалистов получают всё больше детей без необходимости ждать своей очереди.
«Обратиться за помощью можно в наши образовательные центры, которые находятся в разных частях Пскова, что позволяет жителям двух крупнейших районов города Запсковья, Завеличья и окрестностей легко до нас добраться. Наша организация предоставляет и многие другие образовательные услуги», - отметили в «Вообразилии».
Адреса центра «Вообразилия»:
Рижский проспект, 49 А; улица Ипподромная 154 А.
Телефоны:
+7 951 751 85 05; +7 953 248 77 37.
Страница «ВКонтакте»: https://m.vk.com/49avoobrazilija.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01 номер 0001129.
Проект «У помощи нет преград» реализуется АНО ДОЦРД «Вообразилия» при поддержке правительства Псковской области.
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АНО ДОЦРД «Вообразилия». ИНН 6027185582
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