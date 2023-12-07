Прочитать новогодние стихотворения на табуреточке приглашают юных псковичей

13:20, 07 декабря 2023, ПАИ

Клуб молодых семей Псковской области приглашает поучаствовать в Детском конкурсе чтецов «Табуреточка». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Участникам конкурса в каждой возрастной группе будет предложено выразительно рассказать стихотворение на тематику «Новогоднее чудо» перед компетентным жюри, стоя на табуреточке. Как в нашем детстве!» – говорится в сообщении.

На конкурс приглашают семьи, проживающие на территории Псковской области, в которых воспитываются дети в возрасте от пяти до десяти лет включительно. Обязательно присутствие родителей на время проведения конкурса (22 декабря с 15:00 до 17:00) на территории мероприятия (Льва Толстого, 3).

Сроки приёма заявок с 5 декабря по 20 декабря включительно. Приём заявок осуществляется по ссылке. Будут сформированы две возрастные группы участников: от пяти до семи лет и от восьми до десяти лет включительно.

Дополнительный балл присуждается участникам, которые выступают в маскарадных костюмах.