Прочитать новогодние стихотворения на табуреточке приглашают юных псковичей
Клуб молодых семей Псковской области приглашает поучаствовать в Детском конкурсе чтецов «Табуреточка». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Участникам конкурса в каждой возрастной группе будет предложено выразительно рассказать стихотворение на тематику «Новогоднее чудо» перед компетентным жюри, стоя на табуреточке. Как в нашем детстве!» – говорится в сообщении.
На конкурс приглашают семьи, проживающие на территории Псковской области, в которых воспитываются дети в возрасте от пяти до десяти лет включительно. Обязательно присутствие родителей на время проведения конкурса (22 декабря с 15:00 до 17:00) на территории мероприятия (Льва Толстого, 3).
Сроки приёма заявок с 5 декабря по 20 декабря включительно. Приём заявок осуществляется по ссылке. Будут сформированы две возрастные группы участников: от пяти до семи лет и от восьми до десяти лет включительно.
Дополнительный балл присуждается участникам, которые выступают в маскарадных костюмах.
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