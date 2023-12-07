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Общество

Отпуск на зиму запланировал каждый четвёртый работающий пскович

Отпуск на зиму запланировал каждый четвёртый работающий пскович. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий пскович. Фото: ПАИ

26 % псковичей собираются взять отпуск зимой, однако 15 % планируют провести время дома, 7 % отправятся в поездку по России и по 2 % проведут время на даче и за границей.

Самыми популярными направлениями внутри страны у псковичей оказались Москва, Сочи и озеро Байкал.

За границей зимний отпуск рассчитывают провести в Турции, на Кипре или ОАЭ. 61 % опрошенных не планируют брать отпуск зимой.

Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (31 и 23 % соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

Псковичи, у которых заработная плата от 80 тысяч рублей в месяц, чаще берут отпуск зимой и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за границей.

Ранее сообщалось, что 8 % псковичей продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами. 

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