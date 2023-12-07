Отпуск на зиму запланировал каждый четвёртый работающий пскович

14:32, 07 декабря 2023, ПАИ

Отпуск на зиму запланировал каждый четвёртый работающий пскович. Об этом сообщает сервис SuperJob.

26 % псковичей собираются взять отпуск зимой, однако 15 % планируют провести время дома, 7 % отправятся в поездку по России и по 2 % проведут время на даче и за границей.

Самыми популярными направлениями внутри страны у псковичей оказались Москва, Сочи и озеро Байкал.

За границей зимний отпуск рассчитывают провести в Турции, на Кипре или ОАЭ. 61 % опрошенных не планируют брать отпуск зимой.

Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (31 и 23 % соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

Псковичи, у которых заработная плата от 80 тысяч рублей в месяц, чаще берут отпуск зимой и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за границей.

Ранее сообщалось, что 8 % псковичей продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами.