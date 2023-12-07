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Спорт

Псковичи стали призёрами футбольного турнира в Санкт-Петербурге

Псковичи, воспитанники спортшколы «Стрела» 2016 года рождения стали призёрами футбольного турнира Vsev cup, который прошёл в манеже «Сосновка парк» в Санкт-Петербурге 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

Псковичи стали призёрами футбольного турнира в Санкт-Петербурге. Фото: спортшкола «Стрела»

Спортсмены участвовали в турнире двумя составами. Им удалось стать победителями и бронзовыми призёрами первенства.

Игроки «Стрелы» отметились в индивидуальных номинациях. Дмитрий Исаев стал самым ценным игроком турнира, а Вадим Цветков и Борис Щербак признаны лучшими игроками своих составов.

Тренером команд является Антон Логинов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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